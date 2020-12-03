İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'in 25 yaşındaki yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Kahveci, 5. hafta karşılaşmasında Alman ekibi RB Leipzig karşısında attığı 3 golle damga vurmuştu. Başakşehir, Kahveci'nin 3 golüne rağmen rakibine 4-3 mağlup olmaktan kurutlamamış, bu sonuçla Avrupa'ya veda etmişti.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea).