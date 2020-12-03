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Spor

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Kahveci, RB Leipzig karşısında 3 gol atmıştı

03 Aralık 2020 16:41

Medipol Başakşehir'in 25 yaşındaki yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Kahveci, 5. hafta karşılaşmasında Alman ekibi RB Leipzig karşısında attığı 3 golle damga vurmuştu. Başakşehir, Kahveci'nin 3 golüne rağmen rakibine 4-3 mağlup olmaktan kurutlamamış, bu sonuçla Avrupa'ya veda etmişti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea).

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