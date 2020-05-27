Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi.

Başakşehir’deki performansıyla hem Türkiye ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe ve Sevilla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ise yeni sezonda kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi.

Akşam'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Genç oyuncu, menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Sarı-lacivertli yönetim, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Olası oyuncu satışlarından gelecek paranın bir miktarının bu transfer için harcanması planlanıyor. İrfan Can Kahveci’nin tercihinin Fenerbahçe’den yana kullanması bu transferde sarı-lacivertliler’in elini güçlendiriyor. İrfan’ın 2024 yılının haziran ayında Başakşehir ile olan sözleşmesi bitiyor.

Piyasa değeri 7 milyon Euro

İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki genç yıldızın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Evro.