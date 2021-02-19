İrfan Can Kahveci: İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kahveci "İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi" dedi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV'ye açıklama yaparken, "İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya transfer olabilirim. Sabırsızlanıyorum! Sahaya çıktığım zaman da inşallah Fenerbahçe'ye layık olabilirim. Büyük Fenerbahçe formasını sırtıma geçirip sahada olmak istiyorum" diye konuştu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:

"Mesut ağabey çok büyük bir kariyere sahip olmasına rağmen inanılmaz mütevazı biri. Bizim takımımızda çok iyi, çok kaliteli futbolcular var. Kulübümüz çok iyi transferler yapmış. Çok mutluyum. 5-6 yıl önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat oldu ama kulübün tercihi sebebiyle Başakşehir'e gittim. İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayıp buradan Avrupa'ya gidebilirim."

"Emre abi idollerimden biri"

"Emre (Belözoğlu) ağabey benim idollerimden biri. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bu seviyelere gelmemi hatta daha yüksek seviyeye çıkmam Emre Ağabey sayesinde olabilir. Selçuk (Şahin) ağabey ile de Gençlerbirliği'nde birlikte oynadık. Transfer sürecinde kulübe sürekli gelip görüştüler. Beni çok istediklerini gösterdiler. İnşallah onlara layık olurum. Selçuk Ağabey'de hiçbir fark yok ama Emre Ağabey de çok fark var. Emre ağabey saha içinde daha agresif olabiliyordu, şu anda daha farklı. Saha içinde bambaşka bir insan ama saha dışında daha farklıydı."

"Sonraki hedefim Avrupa"

"Ne kadar şampiyon olabiliyorsak o kadar şampiyon olmak istiyoruz. Bu büyük kulübe bu yakışır. Sonraki hedefim Avrupa'ya transfer olmak. Emre Ağabey'le konuştuğumuzda "Sadece bu sene için istemiyoruz, daha sonra Avrupa'ya transferini istiyoruz demişti. Bu benim için de çok önemliydi. Erol Hoca'yı (Bulut) da Başakşehir'de tanıyorum. Transferden sonra konuştuk. O beni, ben onu tanıyorum. Onunla da sürekli konuşuyoruz. Zaten bir ağabeyim gibi, arkadaş gibi. İnşallah hep beraber burada şampiyonluklar yaşarız."

"Çalışmalara başlayacağım"

"Şu anda biraz sağlık açısından riskli ama bir an önce o formayı giyip sahaya çıkmak istiyorum. İnşallah bir hafta sonra takımla beraber çalışmalara başlayacağım. Mesut ağabey çok büyük bir kariyere sahip olmasına rağmen inanılmaz mütevazı biri. Bizim takımımızda çok iyi, çok kaliteli futbolcular var. Kulübümüz çok iyi transferler yapmış."