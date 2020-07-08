İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması

Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon takımıyla şampiyonluk yaşayıp seneye de Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.

Medipol Başakşehir’in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından konuştu.

Başta Fenerbahçe olmak üzere Süper Lig devlerinin radarında olan 25 yaşındaki milli futbolcu, “Performansımı çok yeterli bulmuyorum.Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Bu sene her ne etken olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda takımımla şampiyon olup inşallah Avrupa’ya transfer olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen millli orta saha, 2017 yılında 1.6 milyon Euro’ya Başakşehir’e transfer edildi.

Bu sezon Süper Lig’de 27 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 4 gol atıp 5 asist yaptı. Yıldız futbolcu Denizlispor maçında takımının ilk golünde asisti yapan isimdi.