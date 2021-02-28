İrfan Can Kahveci'den Caner Erkin paylaşımı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'le birlikte fotoğrafını paylaştı.
Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına giden Fenerbahçe'de kritik maç öncesi Caner Erkin kafilede yer almamıştı.
Sarı-lacivertli ekibin Medipol Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci, sosyal medya platformu Instagram'dan Caner Erkin'le olan bir fotoğrafını paylaştı.
Caner Erkin de Fenerbahçe kadrosu açıklandıktan sonra sarı-lacivertli ekibin armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Caner Erkin'in yanı sıra Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar da yer almadı.