İrfan Can'ın şovu yetmedi; Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e boyun eğdi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin hat-trick yaptığı maçta sahasında Sörloth'un uzatmada attığı golle 4-3 mağlup oldu.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşma RB Leipzig'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Poulsen, 43. dakikada Mukiele, 66. dakikada Olmo ve 90+2. dakikada Sörloth kaydetti. Başakşehir'de ise İrfan Can Kahveci'nin 45+2, 72, ve 85. dakikalarda attığı goller mağlubiyeti önlemeye yetmedi. PSG puan alırsa Başakşehir'in Avrupa macerası bitecek Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Başakşehir, gruptan çıkma şansını yitirmiş oldu. Paris Saint-Germain'ın Manchester United deplasmanında puan alması halinde Başakşehir'in Avrupa defteri tamamen kapanacak.