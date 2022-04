Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın bitiş düdüğüyle beraber Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Mostafa Mohamed'e saldırdı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Nelsson ve Gomis'inb 2 penaltı golüyle 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılar 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Kapalı gişe oynanan maçta bir taraftar sahaya girdi ve güçlükle çıkarıldı. Ancak maçın ardından İrfan Can Eğribayat, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e saldırdı.

Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde başlayan tartışmada İrfan, Mostafa’nın üstüne yürüdü. Araya girenler 2 futbolcuyu ayırdı. Gerginlik daha sonra soyunma odası koridorunda da devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında da Mohamed ve İrfan Can gerilim yaşamıştı. Bir pozisyonda oyunu hızlı başlatmak isteyen İrfan Can Eğribayat'ı Mostafa Mohamed engellemeye çalıştı. Mısırlı golcü sarı kart görürken, İrfan Can rakibine sinirlendi.