İrfan Aktan'a destek büyüyor

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BİA raporuna da atıf

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Kürt Yazarlar Derneği ve Uluslararası PEN Yazarlar Birliği Türkiye Merkezi Diyarbakır Temsilciliği "Aktan'ın şahsında biçilen ceza, ifade özgürlüğünün önünü kesmek için Terörle Mücadele Yasasının kudretinin nasıl "keyfi" olarak kullanıldığının somut kanıtıdır" şeklinde bir açıklama yaptılar. Bianet'in haberine göre, GGC başkanı Faruk Balıkçı, Kürt Yazarlar Derneği adına Arjen Ari ve PEN Türkiye merkezi Diyarbakır Temsilciliğinden de Şeyhmus Diken, bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında Aktan ve dergi yetkilisi Merve Erol'a Terörle Mücadele Yasası'ndan (TMY) verilen cezaları protesto ettiler."Başta Gazeteci İrfan Aktan olmak üzere; işleri asgari ahlaki ilkelere dayalı özgür habercilik olan gazetecilere yönelik tehdit edici bu tavrı, basın özgürlüğüne yönelik darbe ve özgür haberciliğin önünde engel olarak görürken, reva görülen cezai kararı protesto ediyoruz."Ortak açıklamada, Bağımsız İletişim Ağı'nın (BİA) Mayıs'ta yayımladığı ve Ocak-Şubat-Mart aylarında 15 gazetecinin TMY'den mahkeme karşına çıktığına yer verilen Medya Gözlem Raporu'na atıf yapıldı.Buna göre, Kürt Sorunu'yla ilgili haberciliğin bedeli Azadiya Welat gazetesinin iki ay kapatılması, Birgün'den Hakan Tahmaz, Günlük'ten Veysi Sarısözen, Radikal'den Rıfat Başaran ve Milliyet'ten Namık Durukan'ın hapisle yargılanması oluyor.Raporda, Azadiya Welat gazetesi yetkilisi Vedat Kurşun, Murat Kolca, İrfan Dündar, Fırat Aydınkaya, Ozan Kılınç ve Fehmi Kılıç'ın TMY'den mahkum edildiklerine de yer veriyor.