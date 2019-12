-Irene'de bilanço ağırlaşıyor NEW YORK (A.A) - 28.08.2011 - ABD'nin New Jersey eyaletini bu sabah vuran Irene kasırgasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerine şiddetli yağmur bıraktıktan sonra New Jersey'e ulaşan kasırga yüzünden en az 2 milyon ev elektriksiz kaldı. Ulusal Kasırga Merkezi, Irene'nin New York kentinin 160 kilometre kadar güneyinden kuzeye doğru ilerlediğini bildirdi.