-IRENE TEKNESİ GAZZE YOLUNDA İLERLİYOR TEL AVİV (A.A) - 28.09.2010 - Gazze'ye insani yardım götüren İrene adlı tekne Gazze'ye doğru yaklaşırken, İsrail donanması tekneyi çok yakından takip ediyor. İsrail donanmasının bugün İrene'yi kontrolü altına alması bekleniyor. Teknede, 5'i İsrail pasaportu taşıyan 10 Yahudi yolcu ile daha çok çocuklar için oyuncak, okul ve yardım malzemeleri bulunuyor. İsrail ordu radyosu, İsrail donanmasının İrene için hazırlık yaptığını duyurdu. Bir İsrail askeri yetkilisinin görüşlerini aktaran radyo, İsrail donanmasının, teknenin açık sularda durmasını ve Aşdod limanına gitmesini isteyeceğini belirtti. Teknedeki eylemcilerin bunu reddetmesi halinde teknenin kontrol altına alınarak, Aşdod limanına getirileceğini kaydeden yetkili, yolcuların gözaltına alınacağını bildirdi. Radyoya bilgi veren yetkili, teknenin Gazze'ye ulaşmasına imkan verilmeyeceğini belirtirken, bunun sadece deniz ablukasının kırılmasına yönelik bir teşebbüsten kaynaklanmadığını ifade etti. Yetkili, Yahudi yolcuların Gazze'ye varmasının, hayatları için bir risk oluşturduğunu da öne sürdü. Aynı yetkili, teknenin amacının yardım malzemesi getirmek değil, provokasyon yapmak olduğunu ileri sürerek, "Ne yazık ki, İsrailli ve Yahudi eylemciler, ordumuzu ciddi işlerle uğraşmak yerine, böyle işlerle uğraştırıyor" ifadesini kullandı. İsrail askeri yetkilileri, teknede herhangi bir direnişle karşılaşılmasını beklemiyor. Teknenin yükünün gözden geçirildikten sonra, geçiş noktaları aracılığıyla Gazze'ye iletilmesi öngörülüyor.