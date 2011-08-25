Irene Kasırgası ABD'yi 250 km hızla vuracak

T24 - ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, şimdi de Irene kasırgasını bekliyor. Saatte 250 km hıza ulaşan kasırga nedeniyle ülkenin doğu sahilleri alarma geçti.







Karayipler, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan Irene Kasırgası ABD’ye doğru yaklaşıyor. Kasırga ve sağanak yağışlar nedeniyle Karayipler'de binlerce kişi evlerini terketti.



Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde de zor günler yaşanıyor. Sağanak yağışlar Küba'da nehirlerin taşmasına neden olurken, kasırganın yaklaştığı uyarısı üzerine bazı bölgeler tahliye edildi. Dominik Cumhuriyeti'nde de binlerce kişi evlerinden oldu.



Fırtınada kaybolanlar olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. NASA'nın uzaydan çekilen görüntülerini yayınladığı kasırganın 36 saat içinde ABD'de etkili olması bekleniyor.



Okyanus suyu sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Atlantik'te bu yılın ilk tropikal fırtınası Irene, Porto Riko'nun ardından Bahamalar'da da yıkıma yol açarak ilerliyor.



Şu anda merkez basıncı 950 mb'a inen ve 3. kategoriye yükselen Irene, Bahamalar'da etkili oluyor. Rüzgar hızı 120 mph yaklaşık 200 km/saat'i buldu. Bahamalar'ı geçtikten sonra daha da kuvvetlenerek 4. kategoriye çıkacak olan Irene 250 km rüzgar hızına ulaşacak.

Pazar günü New York ve Washington'a ulaşacak



Florida'yı etkilemesi beklenen ancak daha sonra yönünü kuzeye çeviren kasırga, Florida'nın açıklarından geçerek cumartesi günü Kuzey Carolina'ya ve geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Virginia Eyaleti'ne ulaşarak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış bırakacak.



Irene’in Amerika’yı vurmadan önce saatte 178 kilometre hıza ulaşarak yükseleceği tahmin ediliyor. Pazar günü New York ve Washington'a ulaşacak kasırganın hızının 100 km'ye kadar düşmesi bekleniyor.



Irene Kasırgası nedeniyle endişeli bir bekleyişin olduğu ABD'de, Federal Acil Yönetim Dairesi, ülkenin doğu sahillerini alarma geçirdi.

Nükleer santralde acil durum alarmı



ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Irene Kasırgası'nın ikinci darbeyi vurduğu North Anna nükleer santralinde "acil durum alarmı" verildiği, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bildirildi.



Virginia depreminin ardından elektrik sıkıntısı yaşanan North Anna santralindeki iki reaktörün kapatıldığı belirtildi. Toplam 12 nükleer santral ise beklenmeyen gelişmeler nedeniyle alarm durumuna geçti.



Katrina kasırgası nedeniyle zor günler geçiren ABD'liler beklenen Irene kasırgası nedeniyle endişeli bir bekleyiş var.

Irene kategori 4'e yükselecek



ABD kıyılarına ulaştığında kategori 4'e yükselmesi beklenen Irene'in daha sonra gücünü kaybetmesi bekleniyor. İşte kategorilere göre kasırgaların türleri:



Kategori 1 - Zayıf ağaçlar ve yol işaretlerinde hasara yol açar. Rüzgar hızı 119-153 (km/s) arası değişir. Örnek 1995 Allison ve 1997 Danny kasırgaları.



Kategori 2 - Binalarda çatı ve pencere hasar verir. Rüzgar hızı 154-177 (km/s) arası değişir. Örnek 1998 George, 1998 Bonny Kasırgaları.



Kategori 3 - Binalarda yapısal hasar, zayıf duvarlar yıkılabilir. Büyük ağaçlar ve işaretler devrilir. Rüzgar hızı 178-209 (km/s) arası değişir. Örnek 1995 Roxanne, 1996 Fran Kasırgaları.



Kategori 4 - Perde duvarlarda ciddi hasar yaratır, tüm ağaçlar, işaretler devrilir. Sahilden 10 km içeriye kadar olan yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir. Rüzgar hızı 210-249 (km/s) arası değişir. Örnek 1995 Luis, 1995 Felix ve Opal Kasırgaları.



Kategori 5 - Hemen tüm evler ve endüsriyel binalarda çatılar çöker, tüm ağaç, işaret ve küçük evlerin tamamen yıkılır. 10-18 km ye kadar yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir. Rüzgar hızı 250 (km/s)'den fazladır. 1998 Mitch, 1998 Gilbert ve 2005 Katrina kasırgası.



