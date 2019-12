Irene Kasırgası ABD'de 18 can aldı

Obama: Daha bitmedi



New York'u etkisi altına alması beklenen Irene kasırgası öncesi şehirde tedirgin bir bekleyiş sürüyor.ABD'nin Atlantik kıyılarını vurduktan sonra New York'a yönelen ve gücünü artırması beklenen Irene kasırgası, tahminlerin aksine New York'a ulaşmadan hızını kaybetmeye başladı, daha sonra da tropikal fırtınaya dönüştü. Korkulan ölçüde bir yıkıma yol açmayan Irene yine de ülke genelinde 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Irene kasırgasının yıkımından payına düşeni alan New York'ta ise hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Özellikle sular altında kalmasından korkulan ve büyük ölçüde zorunlu tahliye kararı alınan Manhattan'ın alt kesimleri Irene kasırgasından beklenilen ölçüde etkilenmedi.İtfaiye, polis, belediye ve sağlık çalışanlarının aralıksız görev yaptığı New York'ta kapanan yollar açılmaya başladı.Irene kasırgası nedeniyle ihtiyaten durdurulan toplu ulaşım seferlerinin de Pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor. Yaklaşık 9 bin uçuşun iptal edildiği havayolu seferlerinin de normale dönmesi için çalışılıyor.ABD Başkanı Barack Obama, Irene kasırgası sorunun henüz bitmediğini belirterek, birçok Amerikalının hala ciddi sel ve elektrik kesintileri riski altında olduğunu ve kasırganın etkilerinin bir süre daha hissedileceğini söyledi.ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve Federal Acil Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Craig Fugate ile Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Obama, kasırga kuzeye giderken hızını azaltmasına rağmen, sellere neden olacak şiddetli yağış bırakan tehlikeli bir kasırga olmaya devam ettiğini söyledi.Obama, kasırga başlamadan önceki en büyük kaygılarından birinin önemli derecede seller ve geniş çaplı elektrik kesintileri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel yetkililerden bu yönde bilgiler aldıklarını ve birçok Amerikalının hala ciddi sel ve elektrik kesintileri riski altında olduğunu kaydetti. Obama, önümüzdeki günlerde nehirlerin taşmasıyla bunun daha kötü hale gelebileceğine işaret etti.''Bunun daha bitmediğini insanların anlamasını istiyorum'' diyen Obama, kasırgadan etkilenen bölgelerdeki Amerikalılara, hala yetkililerin açıklama ve uyarılarına uyma çağrısı yaptı.Obama, kasırganın etkilerini bir müddet daha hissedileceğini vurgulayarak, toparlanma çalışmalarının da haftalar veya daha uzun zaman alabileceğini dile getirdi.Obama, gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.