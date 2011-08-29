T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irene Kasırgası ABD'de 18 can aldı

Gücünü kaybederek 'tropikal fırtınaya' dönüşen Irene kasırgası ABD genelinde 18 kişinin ölümüne neden oldu.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Gücünü kaybederek 'tropikal fırtınaya' dönüşen Irene kasırgası, dün “dünyanın başkenti” olarak anılan New York’u vurdu. Hızı saatte 130 kilometreye ulaşan ve 2 milyon kişiyi elektriksiz bırakan kasırgada, 5 eyalette en az 18 kişi öldü.


Fırtına Amerika'yı vurdu - FOTO GALERİ

Irene Kasırgası Amerika'yı vurdu - VİDEO GALERİ

Irene Kasırgası'ndan ölenlerin sayısı artıyor - VİDEO GALERİ


A destroyed home sits near the shoreline of the Pamilco River near Aurora, N.C. , Sunday, Aug. 28, 2011 after Hurricane Irene hit the North Carolina coast.

New York'u etkisi altına alması beklenen Irene kasırgası öncesi şehirde tedirgin bir bekleyiş sürüyor.

ABD'nin Atlantik kıyılarını vurduktan sonra New York'a yönelen ve gücünü artırması beklenen Irene kasırgası, tahminlerin aksine New York'a ulaşmadan hızını kaybetmeye başladı, daha sonra da tropikal fırtınaya dönüştü. Korkulan ölçüde bir yıkıma yol açmayan Irene yine de ülke genelinde 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Irene kasırgasının yıkımından payına düşeni alan New York'ta ise hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Özellikle sular altında kalmasından korkulan ve büyük ölçüde zorunlu tahliye kararı alınan Manhattan'ın alt kesimleri Irene kasırgasından beklenilen ölçüde etkilenmedi.

İtfaiye, polis, belediye ve sağlık çalışanlarının aralıksız görev yaptığı New York'ta kapanan yollar açılmaya başladı.

Irene kasırgası nedeniyle ihtiyaten durdurulan toplu ulaşım seferlerinin de Pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor. Yaklaşık 9 bin uçuşun iptal edildiği havayolu seferlerinin de normale dönmesi için çalışılıyor.


Obama: Daha bitmedi

ABD Başkanı Barack Obama, Irene kasırgası sorunun henüz bitmediğini belirterek, birçok Amerikalının hala ciddi sel ve elektrik kesintileri riski altında olduğunu ve kasırganın etkilerinin bir süre daha hissedileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve Federal Acil Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Craig Fugate ile Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Obama, kasırga kuzeye giderken hızını azaltmasına rağmen, sellere neden olacak şiddetli yağış bırakan tehlikeli bir kasırga olmaya devam ettiğini söyledi.

Obama, kasırga başlamadan önceki en büyük kaygılarından birinin önemli derecede seller ve geniş çaplı elektrik kesintileri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel yetkililerden bu yönde bilgiler aldıklarını ve birçok Amerikalının hala ciddi sel ve elektrik kesintileri riski altında olduğunu kaydetti. Obama, önümüzdeki günlerde nehirlerin taşmasıyla bunun daha kötü hale gelebileceğine işaret etti.

''Bunun daha bitmediğini insanların anlamasını istiyorum'' diyen Obama, kasırgadan etkilenen bölgelerdeki Amerikalılara, hala yetkililerin açıklama ve uyarılarına uyma çağrısı yaptı.

Obama, kasırganın etkilerini bir müddet daha hissedileceğini vurgulayarak, toparlanma çalışmalarının da haftalar veya daha uzun zaman alabileceğini dile getirdi.

Obama, gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24