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Dünya

Irene Kasırgası ABD'de 10 can aldı

Hafta başında Karayipleri etkisi altına alan Irene Kasırgası, ABD’nin en kalabalık kenti New York'u tehdit ediyor.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hafta başında Karayipleri etkisi altına alan Irene Kasırgası, ABD’nin en kalabalık kenti New York'u tehdit ediyor. 65 milyon insanın yaşamını etkileyecek kasırga için 8 eyalette olağanüstü hâl ilan edildirken, ölü sayısının 10'a çıktığı bildirildi.


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Dün Kuzey Carolina’nın Cape Lookout bölgesini vurduktan sonra şiddeti biraz düşen ve Kategori 1 seviyesinde yer alan Irene, saatte 128 ile 136 km hızla esen rüzgarlarla ilerlemeye devam ediyor. Irene’nin bugün öğleden sonra altı eyaletin bulunduğu New England bölgesini etkilemesi bekleniyor.

 
Sekiz eyalette olağanüstü hâl ilan edilmiş duırumda. Kasırganın kategorisi her ne kadar 2’den 1’e indirilse de yetkililer ve bölge halkı tedbiri elden bırakmıyor. Ülkenin doğu sahillerinde toplam 2.3 milyon kişiye ‘Evleri tahliye edin’ çağrısı yapıldı.

IN SPACE- AUGUST 26: In this handout image provided by NASA, Hurricane Irene is seen from space from the International Space Station, as it churns off the east coast of the United States, August 26, 201, in the Atlantic Ocean. Irene, now a Category 1 storm, has started to lash the eastern coast of the U.S. with wind gust up to 125 miles per hour.

ABD, tarihinin en büyük tahliye operasyonuna sahne oluyor. İnatla evlerini terk etmek istemeyen yerleşimcilere yüksek yerlere çıkmaları gerektiği belirtiliyor.


Washington, Philadelphia ve New York gibi kentleri etkisi altına alan Irene, dün geceden bu yana bir milyon hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu. New Jersey’de bir milyon kişi fırtınadan kaçmaya çalışıyor. Yetkililer, şu ana kadar ölen kişi sayısının ise en az 10 olduğunu açıkladı.



İlk kurbanlarını aldı

ABD'liler Irene Kasırgası'na hazırlanıyor

İlk belirlemelere göre, kasırgadan dolayı Kuzey Carolina’da aralarında 11 yaşında bir çocuk olan beş, Virginia’da ise devrilen ağaçlar nedeniyle biri bebek üç kişinin öldüğü belirtildi. Florida eyaletinde ise uyarılara kulak asmayan 55 yaşındaki bir sörfçü dev dalgaların arasında kalarak hayatını kaybetti. Maryland eyaletinde de en az bir kişinin öldüğü bildirildi.


Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu da Irene kasırgası sırasında yardıma ihtiyaç duyacak Türk vatandaşlarına 24 saat hizmet sunacak bir kriz masası oluşturdu.


Tape blocks off an entrance to the Times Square subway station New York, August 27, 2011. New York City ordered unprecedented evacuations and transit shutdowns as states from the Carolinas to Maine declared emergencies due to Hurrican Irene, whose 520 mile width guaranteed a stormy weekend for tens of millions of people.

Metro istasyonu çökebilir


New York’ta onbinlerce insan kasırganın izleyeceği güzergahtan kaçmak için yollara döküldü. New York tarihinde ilk kez çökme olabileceği korkusuyla metro kapatıldı. New York’un ardından, Boston, New Jersey, Philadelphia ve Baltimore’da metro sistemi durduruldu.

ABD'liler Irene Kasırgası'na hazırlanıyor

Havalimanlarının da kapatılmasıyla ABD havayolu şirketleri, en az 9 bin uçuşu iptal etti. New York’ta kalan milyonlarca kişi gıda, su ve ilaç stokladı. Ancak hiçbir şeyi umursamayıp plajlara giden New Yorklular da var. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, “Eğer söylenenleri yapmazsanız, insanlar ölebilir” uyarısı yaptı. Bloomberg’a göre sele, elektrik kesintisine ve yıkıma neden olması beklenen Irene, ABD’ye 12 milyar dolara mal olacak.



Milyonlarca ABD'li elektriksiz kaldı


Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, Irene’nin dün gece saatte maksimum 128 km hızla esen rüzgarlarla New York Şehri'ne doğru yaklaştığını ve tehlikenin sürdüğünü ifade etti. Merkezde görevli Mike Brennan, “Tehlike hâlâ aynı. Fırtınanın kuvveti, büyüklüğü ve süresinde, rüzgârların ne kadar güçlü estiğinde değil” dedi. 

This National Oceanic and Atmospheric Administration satellite image, taken and released on August 27, 2011, shows Hurricane Irene after it made landfall along the U.S. Atlantic coastline. Irene charged up the U.S. eastern seaboard on Saturday as a weakening but dangerous storm that shut down New York City and threatened to inflict massive blackouts and flooding. 

Dahası, Kanada kıyılarında tropikal fırtına uyarısı yapılırken, Virginia ve Kuzey Carolina’da çok sayıda hortum görüldüğü bildirildi. Kuzey Carolina’nın Tyreell County bölgesinde hortumdan dolayı beş evin ve bir iş yerinin yok olduğu ifade edildi.

 
Dün akşam itibariyle Kuzey Carolina’da yarım milyon insanın elektriksiz kalırken, beş bin kişi eyalet genelindeki 60 sığınağa tahliye edildi. Philadelphia valisi Michael Nutter, olağanüstü hal ilan ederken, halka iki hafta boyunca elektriksiz kalabilecekleri uyarısında bulundu. Virginia valisi Bob McDonnell ise 600 binden fazla ev ve işyerine elektrik sağlanamadığını, bir hafta boyunca bu durumun devam etmesini beklediklerini ifade etti.

 
New Jersey’de ise büyük bir kaçış başlamış durumda. Vali Chris Christie, bir milyondan fazla insanın New England ve Carolinas (Kuzey ve Güney Carolina) bölgelerinden gelen insanlarla yüksek bölgelere kaçtığını belirtti. Christie, evlerini terk etmeyi tercih etmeyen insanlar da bulunduğunu, ancak sanılanın aksine Irene’nin büyük hasara yol açabileceği uyarısını yaptı.

ABD'liler Irene Kasırgası'na hazırlanıyor

Bize bir şey olmaz


Kasırga Amerikalı Türkleri korkutmadı. New York Emniyet Müdürlüğü’nde toplum koordinatörü olarak görev yapan Türk asıllı Erhan Yıldırım, bazı Türk vatandaşlarının, “Bize bir şey olmaz” diyerek evlerini terk etmediklerini söyledi. Yıldırım, A kategorisinde tahliye edilmesi gereken bölgelerden Coney Island, Shipshead Bay ve Queens semtinde yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının 40 bin kişi civarında olduğunu belirtip, “Biz New York emniyeti olarak bu kişileri güvenli bölgelere taşımak istiyoruz. Maalesef bazı Türk vatandaşlarımız bize bir şey olmaz havasında” dedi.



Kumdan barikat

ABD'liler Irene Kasırgası'na hazırlanıyor

Manhattan’da caddelere binlerce kum torbası koyuldu. New York Şehri’ni vuran ilk büyük fırtınanın 1821’de yaşandığı sanılıyor. 117 yıl sonra 1938’de şehri vuran 3. kategorideki fırtınada 10 kişi ölmüştü.



Fırtına gibi kaçtılar

ABD'liler Irene Kasırgası'na hazırlanıyor

ABD’li moda tasarımcısı Ralph Lauren, ünlü yönetmen Steven Spielberg gibi bazı ünlüler helikopterleriyle New York City’den kaçtı. Üç çocuk annesi aktris Sarah Jessica Parker ise “Hazırlıklarımı yapıyorum. Camın ordan uçacak her şeyi kaldırıyorum” dedi.



İstanbul-New York uçuşu iptal


Türk Havayolları (THY) ve Delta Hava Yolları’nın dünkü İstanbul-New York uçuşları, kasırga nedeniyle iptal edildi. ABD’ye uçmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen yolculardan bazıları biletlerini iptal ederken, bazıları erteledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da kasırga nedeniyle ABD’ye gidemedi.


 

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