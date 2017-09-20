 İREM DERİCİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

* Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran,

\"Genel durumu geldiği güne göre daha iyi\"

\"Dramatik bir durumu yok\"

\"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz\"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Şarkıcı İrem Derici\'nin sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıklama yaptı. Baran, \"Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor. Son derece iyi durumu şu anda. Meyve istedi meyve de yedi\" dedi.

Kilo kaybıyla ilgili soruya \"Dramatik bir durumu yok\" diyen Baran, \"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz\" dedi.

Derici\'nin ara sıra ateşinin çıktığını belirten Prof. Dr. Reha Baran, \"Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak\" diye konuştu.

Baran, Derici\'nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Baran, \"Kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok\" şeklinde konuştu.

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-Baran\'ın açıklamaları