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İrem Derici ile ilgili açıklama;Prof.Dr.Baran"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok"

Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Şarkıcı  İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili  Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof

20 Eylül 2017 16:16

Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Şarkıcı  İrem Derici\'nin sağlık durumuyla ilgili  Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıklama yaptı. Baran, \"Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor.  Son derece iyi durumu şu anda. Meyve istedi meyve de yedi\" dedi.

Kilo kaybıyla ilgili soruya \"Dramatik bir durumu yok\" diyen Baran, \"Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz\" dedi.

Derici\'nin ara sıra ateşinin çıktığını  belirten  Prof. Dr. Reha Baran, \"Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak\" diye konuştu. Baran, Derici\'nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Baran, \"Kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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