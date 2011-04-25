İrem Çiçek'ten Gülen'e ayetli mesaj

T24 - 'Islak imza' davasından tutuklu Albay Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek yazdığı kitabında, Fethullah Gülen'e, "Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun" dediği iddia edildi.



Akşam'dan Özlem Akarsu Çelik yazısında 'Islak imza' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'in bir kitap yazdığını ve kitabı bir notla Fethullah Gülen'e gönderdiğinden bahsediyor.

Çelik, Dursun Çiçek'in 12 Haziran seçiminde Ankara'dan bağımsız aday olmaya karar verdiğini ancak onu bu kararından son anda kızı İrem'in vazgeçirdiğini söylüyor.

Kitapta yargılama sürecine ilişkin önemli ayrıntılar da yer alıyor. İrem Çiçek imzaladığı bir kitabı Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'e göndermiş ve Maide Suresi 8'inci Ayet'i hatırlatan şu notu yazmış:

Sayın Fethullah Gülen'e

'Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun.'



