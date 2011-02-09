-İREM ÇİÇEK'E VALİLİKTEN RET İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıklarından Kurmay Albay Dursun Çiçek'in avukatı ve kızı İrem Çiçek, davadaki iddiaları ortaya atan kişilerin bulunması için bu kişiler hakkında bilgi ve belge sunanlara 100 bin lira ödül vermek amacıyla başlatmak istedikleri kampanya, Ankara Valiliğince reddedildi. Dursun Çiçek'in avukatı İrem Çiçek, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında müvekkili hakkında asılsız iftiralarda bulunan şahısların bulunması ve bu kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri sunanlara 100 bin lira ödül verileceği ve bu ödülün arttırılması için yardım toplama kampanyası başlatmak amacıyla Ankara Valiliğine başvurdu. Başvuru dilekçesinde, ''Bu kişilerle ilgili bilgi verecek kimsenin ortaya çıkmaması halinde toplanan paraların, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kardelenler Projesi ve Mehmetçik Vakfına aktarılacağı'' belirtilerek, izin istendi. Söz konusu talebi değerlendiren Ankara Valiliğinin kararında, avukat İrem Çiçek'in isteğini, Yardım Toplama Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ''Kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle'' reddettiği öğrenildi. Bu arada, İrem Çiçek ve ağabeyi Deniz Çiçek, kurdukları internet sitesinden ''Bir Islak İmza da Benden'' adıyla imza kampanyası başlattı.