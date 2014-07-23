İrem Çiçek: 'Paralel yapı' davasına müdahil olacağız

Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezası aldıktan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararıyla tahliye olan ve yeniden yargılanmasının yolu açılan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in kızı ve avukatı İrem Çiçek, dün başlatılan paralel yapı operasyonuyla ilgili olarak “Bu soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlamasını istiyoruz. Açılan davaları müdahil olarak takip edeceğiz. Ve onlardan farklı olarak intikam değil adalet peşinde olacağız” dedi.

Selam ve Tevhid soruşturmasını yürüten emniyet görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 115 polis hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarırken, Balyoz ve Ergenekon davalarının avukatları yaşanan gelişmeleri Sabah gazetesine değerlendirdi.

Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezası aldıktan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararıyla tahliye olan ve yeniden yargılanmasının yolu açılan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in kızı ve avukatı İrem Çiçek, dün başlatılan paralel yapı operasyonuyla ilgili olarak “Gözaltına alınan isimlerin çoğunluğu kumpas davalarının düzenleyicileri olarak sahte delillerle yüzlerce masum insanı tutuklatıp, müebbet hapis aldırdıkları süreçte görev almış kişiler. Bizlerin dava süresince suç duyurusunda bulunduğu isimler. Bu soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlamasını istiyoruz. Açılan davaları müdahil olarak takip edeceğiz. Ve onlardan farklı olarak intikam değil adalet peşinde olacağız” dedi.

Celal Ülgen: Sıra yargıda

Balyoz Davası’nın 1 numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan’ın avukatı Celal Ülgen de, “Şu andaki operasyon aslında birinci dalga. Ergenekon davasındaki dalgalar gibi gözaltına almalar devam edecektir. Bunun arkasından medya ayağı ve yargı ayağı gelecek. Bu kişiler belli bir döneme damgasını vuran, komplo ve siyasi ahlaksızlıkların tam tepesinde yer almışlardı. Operasyon sadece polis şefleriyle kalırsa, hareket kadük olur. Bu isimler aslında kuklaydı. Bu kuklaların iplerini elinde tutan kişilere ulaşmak gerekir” dedi.