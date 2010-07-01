İrem Çiçek: Nerede o ihbarcı sözde subay

T24- İrtica ile Mücadele Eylem plan kapsamında yargılanmasına devam edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babasını her cuma ziyarete geldiğini söyleyen İrem Çiçek, aralarında geçen ilginç diyalogları da anlattı. Stajyer avukat olan İrem Çiçek, bürosuna "Babam sağolsun" yazdıracağım dedi. Çiçek babasının kendisine şaka yollu olarak "Zaten kızım avukatlık öğrensin diye yaptım” dediğini belirtti.

11 ay boyunca savunma hazırladıklarını ifade eden Çiçek şunları söyledi: "Babam zaten savunmasını hazırladı. Biz 11 ay evi ofise çevirdik. Tutuklandığı zaman yeni bir delil eklenmemişti. Tam tersi parmak izi ve avuç izi olmadığına dair lehte raporlar eklenmişti. Ancak bu süreci yaşadık. Söyleyecekleri yine aynı. Yalnızca şunlar eklendi. Askeri savcılığın dosyasında olan tanık beyanları var 70 tane. 70’i de lehte konuşuyor. Gerçekten birşeyler basının bildiği gibi değil. İmha işlemi mesela. Tabii bunları savunmada vereceğiz. Daha sonra da babamı bugüne kadar suçlu gösterenlere inat onun suçsuzluğunu kanıtlayacağız." Babasının böyle bir planın altına imza atmayacğını ifade eden Çiçek, "Bildiğim birşey varsa babam bunun altına kesinlikle imza atmaz. Dedikodu yapar gibi ifade içeren yazılar yazmaz. Ne eğitimi müsade verir. Sonuçta tasarlanan duruma göre bir albay bunu hazırlayıp bir ordu komutanına bunu vermez al uygula, diye. Bu çok sıradışı bir olay. Kabul etmek zor" dedi.

"SÖZDE SUBAYI BEKLİYORUM"

Dava sürecinin kötü yönetildiğini ifade eden Çiçek, askeri mahalde asker kişilerin işlediği suçlar askeri mahkemenin görev ve yetkileri alanındadır" diye konuştu. İhbarcılar üzerinden iddianame hazırlandığını ifade eden Çiçek, "Bakıyorsunuz ihbarcılar ne diyorsa iddianame de o var. İhbarcıyı çağırıyoruz. Babam ve biz buradayız. Kendisi sözde subay. Üzerindeki asker üniforması sayan sözde subay tanık olduğunda geleceğini söylemişti. Ama şu an kimse yok. Ben göremiyorum. Bir şekilde özellikle bunu iletiyorum ki babama bu iftirayı atan kişileri özlemle bekliyorum buraya. Benim zor bir görevin altında olduğumun farkında" diye konuştu.