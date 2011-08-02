-İREM ÇİÇEK MAHKEMEYİ SUÇLADI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıklarından Albay Dursun Çiçek'in kızı ve avukatı İrem Çiçek, ''Kamuoyunu Yönlendirme Amaçlı İnternet Siteleri'' davası ile bitme aşamasına gelen bu davanın birleştirilmesinin, mahkemenin adil bir yargılama yapmadığının göstergesi olacağını savundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada söz alan avukat Çiçek, mahkemeye iki gizli tanığın beyanlarından fazlasını delilleriyle ispatladığını, ancak mahkemenin müvekkilinin lehine olan tüm delilleri hiçe sayarak verilen tutuklama cezalarına devam ettiğini savundu. Çiçek, ''Kamuoyunu Yönlendirme Amaçlı İnternet Siteleri'' davasının ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilmesi talebinine değinerek, şunları söyledi: ''Birleştirmedeki amaç, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' iddialarını destekler herhangi bir delil, verilmiş bir emir, uygulamaya konulmuş plan ve gerçek bir yazı olmamasının delilleriyle ispatı sonucu kamuoyunun beklentilerini karşılamayan bu yargılamaya yeni bir sayfa açma girişimidir. Soruşturmayı yürüten savcı, adeta mahkeme yerine geçip, dosyanın birleştirileceğinden emin bir şekilde Dursun Çiçek'i şüpheli yapmayarak mahkemenize dosyayı göndermiştir. Ancak olması gereken, birleştirmeye mahkemenin karar vermesidir. 'İnternet Andıcı' soruşturması ile 'İrtica ile Mücadele' yazısı birbirinden tamamen farklıdır. İki yıl önce 'İnternet Andıcı' ile ilgili bilgiler zaten mevcutken iki yıldır açılmayan davanın ve bitirilmeyen soruşturmanın bugün açılması ve bitme aşamasına gelen bir dava ile birleştirilmesi, mahkemenizin adil bir yargılama yapmadığının göstergesi olacaktır.'' Müvekkili Albay Dursun Çiçek'in, ''İnternet Andıcı'' belgesinin gerçek olduğunu söylediğini hatırlatan Çiçek, ''Bunu sadece Dursun Çiçek söylemiyor, sanıklar da söylüyor. Dursun Çiçek, 'Islak imza da gerçek olsa, onu da söylerim' diyor. Müvekkilim aleyhinde mahkemenize ulaşmış bir belge yoktur'' diye konuştu. Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğünden mahkemeye ulaşan yazıda, ''Dursun Çiçek'in 1 Ocak-1 Haziran 2009 tarihleri arasında Erzincan'a gidip gitmediğiyle ilgili kayıtlarımıza intikal etmiş bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır'' denildi. Öte yandan, ''Kamuoyunu Yönlendirme Amaçlı İnternet Siteleri'' iddianamesinin ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarına ilişkin dava ile birleştirilmesi ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında yakalama emri çıkarılması yönündeki talebe ilişkin kararın yarın ya da önümüzdeki hafta açıklanabileceği bildirildi.