İrem Çiçek: Büyükanıt da yargılanmalı

T24 - İrtica Eylem Planı ile ilgili halen tutuklu bulunan Albay Dursun Çiçek'in stajer avukat olan kızı İrem Çiçek, "Asker siyasete girmemeli. Eğer girerse ki Büyükanıt girdi, o da yargılanmalıdır. Muhtırada bulunan bir askerin yargılanması gerekir" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Cüneyt Özdemir'in 5N 1K adlı programındaki konuğu İrtica Eylem Planı ile ilgili halen tutuklu bulunan Albay Dursun Çiçek'in stajer avukat olan kızı İrem Çiçek'ti.



Özdemir'in sorularıyla sıkıştırmaya çalıştığı 24 yaşınaki genç avukat usta spiker karşısında son derece iyi bir performans gösterdi.



Babasının suçsuzluğuna olan inancını vurgulayan genç avukattan istediği cevapları alamayan Cüneyt Özdemir bir ara, önündeki laptopa bakıp, Nazlı Ilıcak'ın twitter'dan yazdığı sözlerle kopya çekse de, genç kız duruşunu bozmadı.



İrem Çiçek'in Büyükanıt ile ilgili söylediği sözler ise hakkikaten ilginç bir çıkıştı.



Cnntürk canlı yayınına konuk olan İrem Çiçek, Yaşar Büyükanıt'ın yargılanması gerektiğini söyledi...



30 Ağustos'ta babasını ziyaret ettikten sonra canlı yayına çıkan İrem Çiçek ilginç bir çıkışta bulundu.



Hastal Cezaevi'nde bulunan babasının son durumunu anlatan İrem Çiçek, eski Genelkurmay Başkanlarından Yaşar Büyükanıt'a çıkıştı. Çiçek, 'Asker siyasete girmemeli. Eğer girerse ki Büyükanıt girdi, o da yargılanmalıdır. Muhtırada bulunan bir askerin yargılanması gerekir' diye konuştu.





