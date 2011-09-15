-İran: UAEK işbirliğini riske atıyor VİYANA (A.A) - 14.09.2011 - Ululararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısına katılan İran heyeti başkanı büyükelçi Ali Asker Sultaniye, ülkesinin "askeri boyutlu nükleer programı bulunduğu" yolundaki iddiaları reddederek, "İran'ın gizli nükleer programı bulunmadğını, UAEK'nın inanmamakta ısrar etmesi halinde şeffaf işbirliğini gözden geçirmek zorunda kalacaklarını" söyledi. Ülkesi ile UAEK arasında bir çalışma programı bulunduğunu ve İran'ın bu programa riayet ettiğini ifade eden Sultaniye, "UAEK'nın onayladığı çalışma programı dışında bazı taleplerde bulunması halinde İran ile arasındaki mevcut şeffaf işbirliğini riske atmış olacağını" kaydetti. Yönetim kurulu toplantısında ABD'nin talebi üzerine UAEK başkanı Yukiya Amano'nun gelecek kasım ayında İran'ın nükleer programına ilişkin ek bir rapor hazırlayacağı hatırlatılan Sultaniye, "ek bir raporun hazırlanmasını kabul edemeyeceklerini" belirterek, ülkesinin taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasıyla (NPT) üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğini ileri sürdü. Sultaniye, bir soru üzerine ülkesinin nükleer programının "tümüyle barışçıl amaçlı olduğunu" yineleyerek, "Askeri amaçlı veya gizli bir nükleer programı bulunmadığı" kaydetti. UAEK yönetim kurulu olağan toplantısının bugünkü ilk oturumunda Kuzey Kore, ikinci oturumunda ise İran'ın nükleer programı tartışmaya açıldı ve üye ülkelerin heyet başkanları sözlü beyanlarda bulundular. Avrupa Birliği(AB) adına dönem başkanı Polonya'nın Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programına ilişkin birlik üyesi ve aday ülkeler adına yayımladığı ortak bildiriye Türkiye taraf olmadı.