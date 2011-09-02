T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlılar'ın porno tutkusu, devleti 'helal internet'e zorladı

İranlı üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı yaptıkları araştırmada, ‘ahlak dışı’ sitelere müracaat eden kullanıcılar arasında birinci sırada İ

02 Eylül 2011 03:00

T24 - İranlı üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı yaptıkları araştırmada, dünya şehirleri arasında ‘ahlak dışı’ sitelere müracaat eden kullanıcılar arasında birinci sırada İran’ın başkenti Tahran’ın yer aldığını ileri sürdü.


Cumhuriyet'in haberine göre; Fars eyaletindeki üst düzey yönetici ve komutanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından İbrahim Beyani, yaptıkları araştırmada, dünyadaki 182 şehir arasında en çok ahlak dışı sitelere girenlerin Tahran’daki internet kullanıcılarının olduğunu iddia etti. Beyani, araştırma sonuçlarına göre İran’ın bir diğer şehri Şiraz’ın 15. sırada bulunduğunu söyledi.



‘Helal internet’ çalışması


İranlı komutan araştırmanın bu orduya bağlı internet alanında faaliyet gösteren “Devrim Muhafızları Siber Ordu” tarafından yapıldığını duyurdu. General Beyani, “Bu dehşet verici istatistiklerden sonra nasıl gençleri camilere toplayabilir, oruç tutmaya teşvik edebiliriz” diye konuştu.


İran’da müstehcen ve bazı siyasi içerikli sitelere girişi engellemek için yönetim tarafından filtreleme sistemi uygulanıyor. Ancak birçok kullanıcı özel programlarla bu duvarı aşabiliyor. Tahran, bu yöntemi devre dışı bırakmak için “helal internet” diye adlandırdığı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24