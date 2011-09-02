İranlılar'ın porno tutkusu, devleti 'helal internet'e zorladı

T24 - İranlı üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı yaptıkları araştırmada, dünya şehirleri arasında ‘ahlak dışı’ sitelere müracaat eden kullanıcılar arasında birinci sırada İran’ın başkenti Tahran’ın yer aldığını ileri sürdü.



Cumhuriyet'in haberine göre; Fars eyaletindeki üst düzey yönetici ve komutanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından İbrahim Beyani, yaptıkları araştırmada, dünyadaki 182 şehir arasında en çok ahlak dışı sitelere girenlerin Tahran’daki internet kullanıcılarının olduğunu iddia etti. Beyani, araştırma sonuçlarına göre İran’ın bir diğer şehri Şiraz’ın 15. sırada bulunduğunu söyledi.

‘Helal internet’ çalışması



İranlı komutan araştırmanın bu orduya bağlı internet alanında faaliyet gösteren “Devrim Muhafızları Siber Ordu” tarafından yapıldığını duyurdu. General Beyani, “Bu dehşet verici istatistiklerden sonra nasıl gençleri camilere toplayabilir, oruç tutmaya teşvik edebiliriz” diye konuştu.



İran’da müstehcen ve bazı siyasi içerikli sitelere girişi engellemek için yönetim tarafından filtreleme sistemi uygulanıyor. Ancak birçok kullanıcı özel programlarla bu duvarı aşabiliyor. Tahran, bu yöntemi devre dışı bırakmak için “helal internet” diye adlandırdığı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.