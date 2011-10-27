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Dünya

İranlılara özel sanal büyükelçilik WASHINGTON (A.A)

27 Ekim 2011 10:32

-İranlılara özel sanal büyükelçilik WASHINGTON (A.A) - 27.10.2011 - ABD, İranlılar için internet tabanlı büyükelçilik açmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerika'nın Sesi ve BBC'nin Farsça servislerine verdiği röportajda, ABD'nin Tahran hükümetiyle arasındaki tansiyon yükselse bile İran halkıyla dostluğunu teyit etmek istediklerini söyledi. Clinton, bu çabaların bir parçası olarak yıl sonunda internet üzerinden ''Tahran'da sanal büyükelçilik'' açacaklarını kaydetti. Böylece okumak veya seyahat etmek için ABD'ye gelmek isteyen İranlılara vize gibi konularda yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade eden Clinton, ''İran halkına elimizi uzatmaya çalışıyoruz. İran hükümetine elimizi uzatmaya çalıştık ama başarılı olmadı'' dedi. Clinton ayrıca, ABD'nin, İran'daki rejim muhaliflerine sansür ve izlenmeyi bertaraf etmelerine yardımcı olmak için yeni teknolojiler yaratma üzerinde çalışmaya devam ettiğini, bunun en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Öte yandan Clinton, İran'ın giderek daha fazla bölgesi ve ötesini tehdit eden ''askeri diktatörlük'' haline gelmeye başladığını belirtti.  Clinton, İran'a yönelik yeni baskı tedbirleri ve yaptırım çalışmaları olduğunu da sözlerine ekledi. ABD'nin, İran ile diplomatik ilişkilerini kopardığı 1979 yılından bu yana İran'da büyükelçiliği bulunmuyor.

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