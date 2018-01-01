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İranlılar Van'da gönüllerince eğlendi

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İRAN'daki olaylar devam ederken, yılbaşı için Van'a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler

01 Ocak 2018 03:50

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İRAN\'daki olaylar devam ederken, yılbaşı için Van\'a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler. 
Son yıllarda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı\'nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı, İranlıların Van sevdasını engelleyemedi. Bu yılbaşında da Van\'ın eğlence mekanları dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi. İranlılar Van\'da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. İran\'daki olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi. 

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