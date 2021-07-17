İranlılar, Covid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor

Sağlık personelinin dışındaki çalışanlar ve 60 yaşın altındakiler henüz aşılanmış değil. Yetkililer, toplu aşılamanın eylül ayında başlayacağını belirtiyor.
Ermenistan, popüler bir yaz tatili noktası olması hasebiyle kaç İranlının Covid-19 aşısı olmak için seyahat ettiği net değil. Ancak her gün onlarca otobüs ve taksi, tahmini olarak 500 İranlıyı bu ülkeye taşıyor.
Havayolu firmaları İran'dan Erivan'a yapılan uçuşlara haftalık üç sefer daha ekledi. Planlanan binlerce yolculuk olduğu için otobüs biletlerinin fiyatları da ikiye katlandı. Salgının durma noktasına getirdiği ulaşım sektörü ise eşi benzeri görülmemiş bir patlamaya yaşamış oldu.
Adını vermek istemeyen Tahran'daki bir seyahat acentesi yöneticisi, "Ermenistan'a giden müşterilerin sayısı son haftalarda üç katına çıktı" dedi. İran'dan gelenlerin fazlalığı, Ermenistan'daki Koronavirüs aşı merkezlerini de tam kapasite çalışmaya itti.
Aşı için ülkede 10 gün kalma zorunluluğu
Erivan'a 160 kilometre mesafedeki bir noktada, yüzlerce İranlı aşı olmak için sırada beklerken kendi sırasını güvence altına almak isteyen çok sayıda kişi de geceyi sokaklarda geçiriyor.
İranlıların yoğun rağbetini sağlık turizmine döndüren Ermenistan yönetimi önce yabancıların Erivan'da 5 noktada aşı yaptırmasına izin verdi, ardından da aşı için bu ülkede 10 gün kalınmasını şart koştu. Böylece Ermenistan, 'tatil yapana ücretsiz aşı' formülü ile ekonomisine can vermeye çalışıyor.