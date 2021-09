İranlılar, Covid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor

İranlılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmak için aşı karşıtlığının aşılamayı durma noktasına getirdiği komşu ülke Ermenistan'a gidiyor. Ermenistan'da yetkililer, gelen yabancı ziyaretçilere ücretsiz Covid-19 aşısı imkanı sunuyor.

Euronews'in haberine göre; kendi ülkelerinde aşı olamayan ya da aşı olmak için uzun süre beklemesi gereken İranlılar, Ermenistan'daki bu durumu değerlendirmek için ülkeye gitmeye başladı. Seyahat acenteleri, son haftalarda Ermenistan'a ziyaretlerin 3 kat arttığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede şu ana kadar 110 bin kişinin Covid-19 aşısı yaptırdığını, bunun yarısını yabancıların oluşturduğunu söylemişti. Ülkede AstraZeneca, Rus Sputnik V ve Çin'in CoronaVac aşıları uygulanıyor.

Orta Doğu'da Covid-19 ölüm oranının en yüksek olduğu İran'da, 'Our World in Data' adlı bilimsel yayına göre, 84 milyon nüfuslu ülkenin sadece yüzde 2'si her iki doz aşıyı olmuş durumda.