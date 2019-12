İranlı Yahudi lideri: İsrail malı haramdır

İranlı Yahudilerin dini lideri Haham Maşaallah Gülistaninejad, "Tevrat'ın öğretilerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İsrail ile her türlü alışverişi" yasakladı.



Haham Gülistaninejad, "Siyonist İsrailliler, Hz. Yakub'un çocukları değil ve Hz. Musa'nın ümmetinden sayılmaz" diyerek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının Yahudilik ahlakıyla çeliştiğini belirtti.



"İsrail'in on emirden biri olan 'Adam öldürmeyin' ilkesini hiçe sayarak Filistin halkına karşı katliam yaptığını" belirten Gülistaninejad, "Adam öldürme, katliam, zulüm ve insanlığın kötülüğü için kullanılacağından İsrail ile her türlü alışverişin ve bu ülkeye ait ürünleri kullanmanın haram sayılacağını" söyledi.



Gülistaninejad, bir süre önceki açıklamasında da, "Siyonistlerin işledikleri cinayetlerin Yahudiliğe mal edilemeyeceğini" belirtmiş ve "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım her Yahudi'nin görevidir" demişti.



İran Yahudi Cemiyeti de İsrail'in son saldırılarından hemen sonra yayımladığı bildiride, İsrail'in saldırılarını kınamış, "Trajik saldırıların kurbanı Filistinliler ile dayanışma içinde" olduklarını bildirmişti.



Hamaney de 'Caiz değil' demişti



İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen haftaki fetvasında, "İsrail, ABD ve onlarla aynı konumdaki ülkelere ait ürünlerin kullanımının caiz olmadığını" ilan etmişti.



Hamaney, sorular üzerine, "İslam ve Müslümanların düşmanı gasıp İsrail'in yararına olacak alışverişten kaçınılmalı. İsrail ürünlerinin alımı, kullanımın yaygınlaştırılması, yapımı ve satımı caiz değil. İslam ve Müslümanların zararına olacak ürünlerden istifade edilmesi Müslümanlar için caiz değil" ifadelerini kullanmıştı.



Ayetullah Mekarim Şirazi de bir soru üzerine, "İsrail ürünlerinin alımı, satımı, bulundurulması, kullanımı ve hediye edilmesi haramdır" fetvasını vermişti.



İran Bakanlar Kurulunda "İsrail'de yatırım yapan veya siyonist rejime mali yardımda bulunan şirketler, İran tarafından cezaya ve ambargoya tabi tutulacak" kararı alınmıştı.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da ABD ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunmuş, "ABD ve İsrail ürünlerine ödenen paralar bomba ve füzeye