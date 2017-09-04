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İranlı sığınmacıyı öldürenler adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de İranlı sığınmacılar arasında alacak kavgasında 32 yaşındaki Asghar Muhammedi'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Mohammad Reza F

04 Eylül 2017 16:46

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de İranlı sığınmacılar arasında alacak kavgasında 32 yaşındaki Asghar Muhammedi\'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Mohammad Reza F.K. ile olaya karışan arkadaşları 23 yaşındaki A.B ve 21 yaşındaki S.B. adliyeye sevk edildi.
Olay önceki gece Güllük Mahallesi Balkan Caddesi\'ndeki Gülbahçe Parkı yanında meydana geldi. Bir grup İranlı sığınmacı arasında alacak konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Asghar Muhammedi göğsünden ve bacağından bıçakla ağır yaralandı. Muhammedi, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olayın şüphelisi  Mohammad Reza F.K.\'yı taksiyle Antalya\'ya kaçarken aynı gece Kütahya\'da suç aleti bıçakla yakaladı. Polis ekipleri Mohammad Reza F.K.\'yı ve olaya karışan arkadaşları A.B. ve S.B.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan Mohammad Reza F.K. ile A.B. ve S.B. bugün adliyeye sevk edildi.

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