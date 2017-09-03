İranlı sığınmacılar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de İranlı sığınmacılar arasında çıkan kavgada ,32 yaşındaki Asghar Muhammedi bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olaydan sonra taksiyle Antalya\'ya kaçmak isteyen şüpheli 26 yaşındaki Mohammad Reza F.K.\'yi, Kütahya\'da yakaladı.

Olay saat 01.00 sıralarında Güllük Mahallesi Balkan Caddesi\'ndeki Gülbahçe Parkı yanında meydana geldi. Bir grup İranlı sığınmacı arasında henüz belirlenmeyen nedenden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Asghar Muhammedi bıçakla ağır yaralandı. Muhammedi, 112 ambulansıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda öldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olayın şüphelisi olduğu öne sürülen Mohammad Reza F.K.\'yi taksiyle Antalya\'ya kaçarken Kütahya\'da yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir\'e getirilen Mohammad Reza F.K.\'nın sorgulaması sürüyor.



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