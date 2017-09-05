İranlı sığınmacı cinayetten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de kendisi gibi İranlı sığınmacı olan 32 yaşındaki Asghar Muhammedi\'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Mohammad Reza F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan İranlı 23 yaşındaki A.B ile 21 yaşındaki S.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay geçen Cumartesi gecesi Güllük Mahallesi Balkan Caddesi\'ndeki Gülbahçe Parkı yanında meydana geldi. Bir grup İranlı sığınmacı arasında alacak konusunda tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Asghar Muhammedi göğsünden ve bacağından bıçakla ağır yaralandı. Muhammedi, hastaneye götürülürken yolda öldü.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi Mohammad Reza F.K.\'yı taksiyle Antalya\'ya kaçarken aynı gece Kütahya\'da suç aleti bıçakla yakaladı. Olaya karışan A.B. ve S.B. de gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mohammad Reza F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olaya arkadaşları .B. ve S.B. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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