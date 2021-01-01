İranlı savcı: Süleymani suikastında Britanyalı bir şirketin ve Almanya'daki hava üssünün parmağı var

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İran'da bir savcı, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra suikastte Britanyalı bir güvenlik firması ve Almanya'daki bir hava üssünün parmağı olduğunu iddia etti.

Tahranlı savcı Ali Alkasimer, kanıt sunmadan Londra merkezli güvenlik firması G4S'yi istihbarat paylaşmakla suçladı. Savcı, "Süleymani ve yanındaki savaşçılar Bağdat Uluslararası Havalimanı'na girdiği anda bu şirketin ajanları teröristlere bilgi uçurdu" dedi.

Süleymani ve yanındakiler havalimanından bir konvoyla çıktıktan kısa süre sonra ABD dronları tarafından vurulmuştu.

G4S, saldırı zamanında Irak Sivil Havacılık Otoritesi'ne bazı güvenlik gereklilikleri için dışarıdan hizmet verdiğini doğrularken Süleymani suikastıyla bağlantısı olduğu iddialarını Al Jazeera'ya yalanladı.

Tahranlı savcı, aynı zamanda Almanya'daki bir ABD hava üssünün suikastte kullanılan dronlarla ilgili raporları idare ettiğini ve uçuş verilerini ABD'li yetkililere aktardığını iddia etti.

İranlı yetkililer daha önce de suikast için Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein Hava Üssü'nün kullanıldığını iddia etmişti.