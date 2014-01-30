İranlı öğretmen, öğrencilerine 'empati'yi öğretti

İran'ın batısındaki Kürt kenti Merivan'daki bir ilkokul öğretmeni, hasta öğrencisinin saçları döküldüğü için arkadaşları tarafından alay edilmesi üzerine saçlarını kazıttı. Daha önce arkadaşlarıyla alay eden 23 ilkokul öğrencisi de öğretmenlerinin ardından saçlarını kazıtmaya başladı.

Hürriyet gazetesinin Guardian’a dayandırdığı habere göre, Ali Muhammediyan isimli öğretmen, sınıf arkadaşlarının hasta öğrenciyle dalga geçtiğini fark edince sekiz yaşındaki Mahan Rahimi'ye moral vermek için saçlarını sıfıra vurdurdu.

"Sınıf arkadaşları, hastalıktan saçları dökülen öğrencimle dalga geçiyordu. Ben de ona yardımcı olmak istedim ve kafamı kazıttım" diyen 45 yaşındaki Muhammediyan, Guardian'a telefonla yaptığı açıklamada, "Bu davranışımın insanları etkilemesine çok sevindim. Herkes inanılmaz olumlu tepki verdi" ifadesini kullandı.

İran basınında "haftanın kahramanı" ilan edilen duyarlı öğretmen, "Şimdi okuldaki herkes saçlarını kazıtmak istiyor" dedi. Nitekim Muhammediyan'dan sonra, İranlı öğretmenin 23 öğrencisi de saçlarını kazıttı. Muhammediyan, "Mahan'ın sınıf arkadaşları da artık ona destek oluyor. Yüzündeki gülümseme geri döndü" dedi.

Kuzey Irak basınına göre, 23 yıldır öğretmenlik yapan Muhammediyan, Mahan'ın kanser hastası olduğunu söyledi. Guardian'a göre ise Tahran'daki Razi hastanesinde görevli doktorlar, Mahan'ın bağışıklık sisteminde bir sorun olduğu ve hastalığının kesin nedeninin halen araştırıldığını söyledi. Mahan'dan alınan örneklerin teşhis için Almanya'ya da gönderildiği belirtildi.