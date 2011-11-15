İranlı öğrencilerden İsrail saldırısına karşı canlı kalkan

T24

Haaretz gazetesinin DPA haber ajansından aktardığına göre, protestocular, santralin önündeki gösterilerinde, “İsrail’e ölüm” ve “Amerika’ya ölüm” sloganları attı. Göstericiler İsrail’in tesislere saldırması durumunda direneceklerini söyledi.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) iki hafta önce İran’ın nükleer silah geliştirme çalışmaları yaptığına dair “güvenilir” kanıtlar bulunduğunu öne süren bir rapor yayımlamıştı.Bunun ardından İsrailli yetkililer, İran’ın nükleer tesislerini vuracakları yönündeki tehditlerini artırmıştı.İsfahan’da bulunan tesisin yanı sıra Natanz’daki uranyum zenginleştirme birimi, Arak'taki ağır reaktör, Fordo'daki zenginleştirme tesisi ve Buşehr'deki nükleer eneji santrali de İsrail’in hava saldırısının muhtemel hedefleri arasında.İran Dış Politika Komitesi Başkanı Alaeddin Burucerdi ise İran parlamentosunun önümüzdeki hafta yapılacak özel bir oturumda UAEK’yle işbirliği seçeneğini değerlendireceğini açıkladı.