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Dünya

İranlı öğrencilerden İsrail saldırısına karşı canlı kalkan

Yüzlerce İranlı öğrenci, Tahran’ın nükleer programını korumak uğruna canlarını vereceklerini...

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Yüzlerce İranlı öğrenci, Tahran’ın nükleer programını korumak uğruna canlarını vereceklerini göstermek amacıyla, İsfahan’da bulunan bir uranyum dönüştürme merkezinin önünde insan zinciri kurdu. 



Haaretz gazetesinin DPA haber ajansından aktardığına göre, protestocular, santralin önündeki gösterilerinde, “İsrail’e ölüm” ve “Amerika’ya ölüm” sloganları attı. Göstericiler İsrail’in tesislere saldırması durumunda direneceklerini söyledi. 



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) iki hafta önce İran’ın nükleer silah geliştirme çalışmaları yaptığına dair “güvenilir” kanıtlar bulunduğunu öne süren bir rapor yayımlamıştı. 



Bunun ardından İsrailli yetkililer, İran’ın nükleer tesislerini vuracakları yönündeki tehditlerini artırmıştı. 



İsfahan’da bulunan tesisin yanı sıra Natanz’daki uranyum zenginleştirme birimi, Arak'taki ağır reaktör, Fordo'daki zenginleştirme tesisi ve Buşehr'deki nükleer eneji santrali de İsrail’in hava saldırısının muhtemel hedefleri arasında.

İran Dış Politika Komitesi Başkanı Alaeddin Burucerdi ise İran parlamentosunun önümüzdeki hafta yapılacak özel bir oturumda UAEK’yle işbirliği seçeneğini değerlendireceğini açıkladı.



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