İranlı nükleer fizikçi Şahram Amiri idam edildi

İran'da beş yılı aşkın süredir tutuklu olan nükleer fizikçi Şahram Amiri idam edildi. Amiri'nin, İran'ın gizli nükleer bilgilerini ABD'ye verdiği iddia ediliyordu.

Amiri'nin BBC'ye konuşan annesi, oğullarının cenazesinin memleketine getirildiğini söyledi. İranlı anne, boynunda ip izleri olan Amiri'nin asılarak idam edildiğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2009'da Suudi Arabistan'da umre ziyaretindeyken ortalıktan kaybolan 1977 doğumlu Amiri’nin, daha sonra ABD’ye gittiği ortaya çıkmıştı.

Washington yönetimi, Amiri'nin ABD'den sığınma talep ettiğini açıklamıştı. ABD'li yetkililer o dönem BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, Amiri'nin kendi arzusuyla ABD'ye kaçtığını ve kendilerine "faydalı bilgiler" verdiğini belirtmişlerdi.

Kahraman gibi karşılanmıştı

İran'ın nükleer programı hakkında geniş bilgi sahibi olduğu bildirilen Amiri ise Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti. 2010'da İran'a döndüğünde CIA'in elinden kaçtığını öne süren Amiri, ülkede kahraman gibi karşılanmıştı.

Amiri, Mayıs 2011'de ise vatana ihanet suçundan tutuklanarak hapse atılmıştı.