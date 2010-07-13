İranlı nükleer fizikçi ortaya çıktı!

T24- İran'ın CIA tarafından geçen yıl Suudi Arabistan'da kaçırıldığını iddia ettiği nükleer fizikçi Şahram Amiri, Washington'da ortaya çıktı. İranlı bilim adamı Pakistan Büyükelçiliğine sığındı.



İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistan Büyükelçiliğine sığınan Amiri'nin bir an önce İran'a dönmek istediğini duyurdu.



ABD ile İran arasında doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor. Bu çerçevede İran'ın ABD'deki menfaatleri, Pakistan'ın Washington Büyükelçiliği aracılığıyla, ABD'nin İran'daki menfaatleri ise İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla korunuyor.



Tahran, geçen yıl Suudi Arabistan'daki umre ziyareti sırasında ortalıktan kaybolan Amiri'nin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Suudi Arabistan istihbaratı tarafından kaçırıldığına inanıyor. Tahran yönetimi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni İran Dışişleri Bakanlığına çağırarak Amerikan yönetiminden vatandaşının can güvenliğini sağlamasını talep etmişti.



Amiri'nin, İran'ın tartışmalı nükleer programı konusunda derin bilgiye sahip olduğu ve ülkenin atom enerjisi kurumunda çalıştığı iddia ediiliyor.



Amiri hakkında son aylarda internette ve televizyon kanallarında birden fazla video yayımlanmıştı. İran İstihbarat Bakanlığı, son olarak Amiri'nin Arizona eyaletinde olduğu bilgisini de içeren video görüntülerine ulaştığını açıklamıştı.



ABD ve Suudi Arabistan, Amiri'nin kaçırıldığı iddialarını reddediyor. Amerikan ABC televizyonu mart ayında yayınladığı bir haberde, Amiri'nin CIA'e yardım ettiğini öne sürmüştü. İran’ın, CIA tarafından kaçırıldığını savunduğu Amiri’nin kendi isteğiyle ABD’ye sığındığı yönünde iddialar da vardı.