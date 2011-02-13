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Dünya

İRANLI MUHALİFLERDEN MİTİNG ÇAĞRISI TAHRAN (A.A)

13 Şubat 2011 14:05

-İRANLI MUHALİFLERDEN MİTİNG ÇAĞRISI TAHRAN (A.A) - 13.02.2011 - İran'daki muhalif gruplar, yarın Tunuslu ve Mısırlı protestocularla dayanışma mitingi düzenlenmesi çağrısında bulundu. İran'daki muhalif gruplar birliğinin, ''kaleme.com'' adlı internet sitesinde yayımlanan bildirisinde, İranlı yetkililerin izin vermemesine karşın yarın yine de barışçı bir miting düzenlenmesi istendi. Bildiride, Tunuslu ve Mısırlı göstericilere destek verdiğini açıklamasına karşın, İran'daki siyasi eylemcilerin barışçı bir miting düzenlemesine izin vermeyen Tahran hükümeti çifte standart uygulamakla suçlandı. Muhalif grupların 14 Şubatta barışçı bir miting düzenlemek amacıyla yaptığı başvuruyu geri çeviren İranlı yetkililer, izinsiz miting yapılması durumunda buna tepki gösterileceği uyarısında bulunmuştu.

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