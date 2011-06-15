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İRANLI MUHALİFLERDEN ANKARA'DA PROTESTO ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 20:14

-İRANLI MUHALİFLERDEN ANKARA'DA PROTESTO  ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye'de yaşayan rejim karşıtı bir grup İran vatandaşı, ülkelerindeki yönetimi protesto etti. Çeşitli illerden Ankara'ya gelip İran'ın Ankara Büyükelçiliği önüne yürümek isteyen grup, polisin izin vermemesi üzerine Kuğulu Park'ta toplandı. İran bayrakları ile ülkelerindeki gösterilerde öldürüldüğünü iddia ettikleri kişilerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad aleyhine sloganlar attı. Gruptakiler, Ahmedinejad'ı ''diktatörlükle'' suçladı. Ülkelerindeki muhalif liderler lehine sloganlar atan gruptakiler, daha sonra olaysız dağıldı.

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