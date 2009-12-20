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Dünya

İranlı muhalif Muntazari öldü

İranlı 87 yaşındaki muhalif din adamı Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari uykusunda öldü.

20 Aralık 2009 02:00

T24- İranlı 87 yaşındaki muhalif din adamı Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari uykusunda öldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA da ölüm haberini, "Hüseyin Ali Muntazari'nin dün gece evinde vefat ettiği" şeklinde duyurdu.

Muntazari, rejimin kurucularından olmasına rağmen ülkenin "İslami Demokrasi" adı altında diktatörlükle yönetildiğini ve devrilmesi gerektiğini savunuyordu. 

Muntazari ayrıca reformcuları sokağa döken cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası da hükümete yönelik suçlamalara destek vermiş ve “En büyük zalimlik, insanların İslam adına despotça davranmasıdır. Umarım yetkililer gittikleri çarpık yoldan vazgeçerler ve halkın ayaklar altına alnan haklarını geri verirler” demişti.

İran'daki 1979 İslam devriminin mimarlarından Muntazari, Ağustos ayında verdiği bir demeçte de mevcut yönetimi "diktatörlük" olarak nitelemiş, yönetimin cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan sokak gösterileri karşısındaki tutumunu şiddetle eleştirerek, "Bu tutum İran'daki rejimin çökmesine neden olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Büyük Ayetullah Muntazari, İran'ın Şiiler için kutsal sayılan Kum kentinde yaşıyordu.

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