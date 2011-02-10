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Dünya

İRANLI MUHALİF LİDER KERRUBİ EV HAPSİNDE TAHRAN (A.A)

10 Şubat 2011 18:59

-İRANLI MUHALİF LİDER KERRUBİ EV HAPSİNDE TAHRAN (A.A) - 10.02.2011 - İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin, Mısır'daki hükümet karşıtı protestolara destek vermek amacıyla gösteri yapılması çağrısında bulunduğu için ev hapsine alındığı bildirildi. Kerrubi'nin internet sitesi sahamnews.org'da, güvenlik güçlerinin muhalif liderin başkent Tahran'daki evinin girişinde konuşlandırıldığı ve yakınlarıyla görüşmesinin engellendiği ifade edildi. Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musavi, Mısır ve Tunus'taki protestoları desteklemek için gösteri izni istemiş, Başsavcı Gulam Hüseyin Mohseni Ejeh ise talebi reddetmişti.

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