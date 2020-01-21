İranlı milletvekili, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vaat etti

İran'da milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koydu.

Reuters'ın İran yarı resmi haber ajansı ISNA'dan aktardığı habere göre, Hamzeh Trump'ı öldürecek kişiye 3 milyon dolar ödül vaat etti. Hamzeh, "Kirman'daki insanlarımız adına Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödeyeceğiz" dedi.

Hamzeh, İran yönetiminin bu vaatle bir ilişkisi olup olmadığını söylemedi.

Kirman, ABD'nin saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin doğduğu yerdi.