T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlı milletvekili, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vaat etti

21 Ocak 2020 13:29

İran'da milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koydu. 

Reuters'ın İran yarı resmi haber ajansı ISNA'dan aktardığı habere göre, Hamzeh Trump'ı öldürecek kişiye 3 milyon dolar ödül vaat etti. Hamzeh, "Kirman'daki insanlarımız adına Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödeyeceğiz" dedi. 

Hamzeh, İran yönetiminin bu vaatle bir ilişkisi olup olmadığını söylemedi. 

Kirman, ABD'nin saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin doğduğu yerdi. 

ETİKETLER

iranabdkasım süleymaniödülmilletvekilidonald trump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24