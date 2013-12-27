İranlı liderlerden Noel tweet’leri

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hıristiyan dünyasının Noel’ini Twitter’dan kutladı.

Hamaney, “Kuşkusuz Hz. İsa, Hıristiyanlar için olduğu kadar Müslümanlar için de değerlidir. Hz. İsa dünyadaki tüm ezilenleri ayağa kaldıran cennetin adaletinin elçisiydi” diye tweet attı. Ruhani ise doğrudan Papa Françesko’ya yazdığı Twitter mesajında “Sevginin, merhametin ve dostluğun elçisi Hz. İsa’nın doğumgünü nedeniyle sizi kutlarım. Yeni yıl umarım barış ve zenginlik getirir” ifadesini kullandı. İranlı bir grup Hıristiyanla görüşmesinden bir fotoğrafı da paylaşan Ruhani, eylül ayında da Yahudilerin Roş Aşana bayramını yine Twitter’dan kutlamıştı.