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Dünya

İranlı komutandan İsrail'e tehdit TAHRAN (A.A) ? 21.11.2011

21 Kasım 2011 13:08

-İranlı komutandan İsrail'e tehdit TAHRAN (A.A) – 21.11.2011- İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yapacağı bir yanlışta İsrail'i tarihin çöplüğüne göndereceklerini söyledi. Tuğgeneral Hacızade, Fars Haber Ajansına, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerini son zamanlarda yeniden yüksek sesle dillendirmesini değerlendirdi. İsrail'in yanlış yapmasını beklediklerini belirten Hacızade, ''Epeydir birikmiş olan enerjimizi, İslam ve Müslümanların düşmanını (İsrail) ebedi olarak tarihin çöplüğüne göndermek için kullanmak istiyoruz'' ifadesini kullandı. Tuğgeneral Hacızade, ''En büyük arzularımızdan biri onların (İsrail) böyle bir hata yapmasıdır'' diye konuştu. İsrailli üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin, İran'a karşı saldırı tehditlerini yinelemeleri dünya basınında yer alırken, Tahran yönetimi, her türlü ihtimalin değerlendirildiğini, olası bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını belirtiyor. ABD ve İsrail, İran'a karşı askeri saldırı seçeneğinin, gerektiğinde kullanılmak üzere, masada tutulduğunu açıklamıştı.

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