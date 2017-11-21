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Deutsche Welle

İranlı komutan: IŞİD Suriye ve Irak’ta yenildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani IŞİD’in hem Suriye’de hem de Irak’ta yenilgiye uğratıldığını söyledi.

21 Kasım 2017 14:41

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani "IŞİD'in şeytani egemenliği sona erdi" dedi. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir yazı yazan Süleymani IŞİD'e karşı verilen mücadelenin Irak ve Suriye hükümetleri ve halkları ve İran açısından tarihi bir zafer olduğunu söyledi. Kasım Süleymani'nin açıklamaları İran medyasında geniş yer buldu.

Tahran, Devrim Muhafızları'nın IŞİD'e karşı mücadelede askeri danışmanlık görevi için Irak ve Suriye'de bulunduğunu ileri sürüyor. Ancak orduya bağlı Kudüs Gücü'nün çatışmalara aktif olarak katıldığı ve birçok askerinin özellikle Suriye'de hayatını kaybettiği bir sır değil.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun verdiği bilgilere göre IŞİD Suriye'de kontrol altına aldığı toprakların yüzde 95'ini kaybetti. Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka ve Deyrezzor gibi kritik şehirlerden çıkartılan IŞİD, iki ülke arasında ağırlıklı olarak çöl olan sınır bölgesini kontrolü altında tutmaya devam ediyor.

dpa/EC/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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