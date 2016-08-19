İranlı kadın tekvandocu tarihe geçti

Rio 2016'da tekvando müsabakalarında kadınlar 57 kilo ve erkekler 68 kiloda final maçları sona erdi. İranlı Kimia Alizadeh Zenoorin ülkesine olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın sporcu olarak tarihe geçerken, Ürdün’ün ilk madalyası altın oldu.

Rio'da devam eden 2016 Yaz Olimpiyatları'nın 13. gününde, tekvandoda kadınlar 57 kiloda Büyük Britanyalı Jade Jones, finalde İspanyol Eva Calvo Gomez'i 16-7 yenerek altın madalyaya uzandı.

NTV'nin haberine göre, Gomez'in gümüş madalyada kaldığı kategoride, İranlı Kimia Alizadeh Zenoorin ve Mısırlı Hedaya Wahba bronz madalya kazandı.

İranlı Zenoorin, ülkesine olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Erkekler 68 kilo finalinde Rus Alexey Denisenko'yu 10-6 mağlup eden Ürdünlü Ahmad Abughaush altın madalya elde ederek Ürdün’ün sıralamasını 50’ye yükseltti.

Denisenko'nun gümüş madalyayla yetindiği kategoride, Güney Koreli Lee Dae-hoon ve İspanyol Joel Gonzalez Bonilla bronz madalya aldı.

Bu kiloda mücadele eden milli tekvandocu Servet Tazegül ise repesaj maçını kaybederek madalyanın uzağında kaldı.

Türkiye 57. sırada

Türkiye'nin 2 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunmasına rağmen henüz altın madalya kazanmadığı için 57. sıralamada yer alırken Ürdün, Fiji, Slovakya gibi tek altın madalyası bulunan ülkeler Türkiye'nin önüne geçti.