İranlı kadın milislerden 'nunçaku' gösterisi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic adlı gönüllü milislerin katılımıyla başkent Tahran'da geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı. 50 bin Besic milisinin katıldığı, "Sarallah İktidarı" adlı tatbikat kapsamında, milis güçler iki gün boyunca iç ve dış tehditlere karşı hazırlıklarını sergilediler.

Tatbikatın amacı olası tehditlere karşı savunma ve güvenlik hazırlıklarını göstermek olarak açıklanırken, milis güçlerin sergiledikleri yakın dövüş teknikleri dikkat çekti.

Tatbikat kapsamında Devrim Muhafızları'na bağlı kadın milislerin yakın dövüş tekniklerini ve özellikle nunçaku kullanımını sergilemesi büyük ilgi çekti.