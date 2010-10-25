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İRANLI KADIN GAZETECİYE 1 YIL HAPİS TAHRAN (A.A)

25 Ekim 2010 00:05

-İRANLI KADIN GAZETECİYE 1 YIL HAPİS TAHRAN (A.A) - 24.10.2010 - İranlı kadın gazeteci Mahsa Amrabadi, sistem karşıtı yazı yazmakla suçlanarak bir yıl hapse mahkum edildi. Muhalif Kaleme.com sitesindeki haberde, yasaklı İtimad Melli gazetesi yazarının mülakatları aracılığıyla sistem aleyhtarı propaganda yapmaktan suçlu bulunduğu belirtildi. Mahsa Amrabadi ile reform yanlısı gazeteci Mesud Bastani, Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği Haziran 2009'u takip eden günlerde düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alınmıştı. Amrabadi, üç ay sonra hapisten çıkmıştı ancak altı yıla mahkum edilen kocası halen hapiste bulunuyor.

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