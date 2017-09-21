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Dünya

İranlı İstiklal Futbol Kulübü Fatih Terim'e talip

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Eylül (DHA) - Yeni teknik direktör arayışına giren İran'ın İstiklal takımı önceliğinin tecrübeli teknik adam Fatih Terim olduğunu açıkladı

21 Eylül 2017 17:29

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Eylül (DHA) - Yeni teknik direktör arayışına giren İran\'ın İstiklal takımı önceliğinin tecrübeli teknik adam Fatih Terim olduğunu açıkladı.
Kulüp Başkanı Seyid Rıza İftihari, takımın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, dün istifa eden takımın teknik direktörü Alirıza Mansuriyan\'ın yerine yeni arayışlara başladıklarını söyledi.
İftihari, önceliklerinin Türk teknik direktör Fatih Terim\'le anlaşmak olduğunu ifade etti.
İran\'ın en köklü takımlarından bir olan İstiklal Futbol Kulübü, ayrıca Beşiktaş\'la Tahran ve İstanbul\'da iki hazırlık maçı yapmayı planladığını dün açıklamıştı.

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