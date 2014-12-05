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Dünya

İranlı hacker'lardan Türkiye dahil 16 ülkeye siber saldırı

İranlı hacker'ların, 16 ülkeye siber saldırı düzenleyerek devletlerin gizli bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi

05 Aralık 2014 11:23

İranlı hackerların, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkeye siber saldırı düzenlediği ortaya çıktı. California merkezli güvenlik firması Cylance tarafından iki yıldır yapılan sanal takibe göre İran, 16 ülkede kritik öneme sahip enerji, ulaşım ve sağlık servislerinin de içinde olduğu 50 noktaya siber saldırı yaptı.

İranlı hacker'ların, Türkiye, ABD, Kanada, İsrail, Hindistan, Katar, Kuveyt, Meksika, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, Çin ve Güney Kore’ye karşı siber saldırı düzenleyerek devletlerin gizli bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Hacker'ların özellikle, bilgisayar sistemlerini kilitleyebilecek ve kritik kontrol noktalarını ele geçirecek saldırılarda bulunduğu ifade edildi. New York Times’ta (NYT) yayımlanan habere göre, bir başka güvenlik şirketi Crowdstrike ise son dokuz ay içinde yaptığı çalışmada İranlı hacker'lerın siber saldırıda bulunduğunu tespit etti.

Cylance’in konuyla ilgili raporuna göre, hacker'lar, ABD Deniz Kuvvetleri’nin San Diego’daki bilgisayar ağına girerek ülke genelinde bulunan denizci ve siviller arasındaki iletişime müdahale etti. Bunun yanı sıra saldırganların büyük hava yolları şirketleri, tıp fakülteleri, enerji şirketleri, otomobil üreticileri, doğal gaz üreticileri ve askeri birliklere iş yapan şirketlerin de bilgi datalarına girdiği tespit edildi.

İranlıların özellikle aralarında Güney Kore, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerdeki hava yollarının uçak hareket kapılarını ve güvenlik sistemini değiştirip insanları yanıltmaya çalıştığı kaydedildi.

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