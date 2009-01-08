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Dünya

İranlı hackerlar Mossad'ın sitesini çökertti

İranlı bir grup hacker öğrenci, Gazze'deki saldırıları protesto İsrail'e ait 50 internet sitesine erişimi engelledi

08 Ocak 2009 02:00

İranlı bir grup öğrencinin, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarını protesto için bu ülkeye ait 50 internet sitesine erişimi engellediği belirtildi.

İran haber ajanslarının bildirdiğine göre, "Yuvaları Koruma" adlı öğrenci grubu, masum ve savunmasız sivillerin hedef alınmasını protesto için İsrail'e ait önemli 50 internet sitesine erişimi engelledi.

Erişimi engellenen sitelerden birinin İsrail gizli servisi MOSSAD'a, diğerlerinin de "siyonizm için faaliyet gösteren büyük şirketlere ait olduğu" kaydedildi. İranlı hacker'ların, İsrail'e ait önemli internet sitelerine erişimi engellemeye devam edecekleri belirtildi.

Öğrenci grubunun daha önceleri de Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) internet sitesi ile Danimarka'ya ait 500 internet sitesine erişimi engellediği ifade edildi.

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