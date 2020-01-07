İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

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ABD tarafından Cuma günü bir hava saldırısı ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin doğduğu kent Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı. Çıkan izdiham sebebiyle ertelendiği belirtilen Süleymani'nin defin işlemine başlandığı bildirildi.

Yaşanan izdihamda ölü sayısı 50’ye yükselirken yaralı sayısı da 213'e çıktı. Kirman Adli Tıp Başkanı Abbas Amin cenaze törenindeki izdihamda ölenlerin sayısının 50 olduğunu söyleyerek, "Adli tıp şuan izdihamda hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirmeye çalışıyor" dedi.

İzdiham sonrası Süleymani'nin defin işleminin ertelendiği duyurulurken, akşam saatlerinde defin işlemine başlandı.

İranlı generalin naaşı daha önce çeşitli İran ve Irak kentlerine götürüldü. Cenaze bugün sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşti. Yaşanan izdihamda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.